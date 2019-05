¿Sabemos utilizar bien la garantía?

Si se ha optado por la reparación, y una vez hecha, el producto sigue siendo no conforme con el contrato, el consumidor puede exigir la sustitución, salvo que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato en los casos previstos en la ley.

No se puede exigir la sustitución en productos de segunda mano y en productos no fungibles, es decir, que por su naturaleza no puedan ser sustituidos por otros.