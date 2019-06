‘Mayday’ Helimer Lunes, 10 junio 2019, 11:25

Este año se cumplen veinticinco de la presencia del Helimer en Gijón. El 20 de noviembre de 1994 salvamento marítimo inauguraba la base del helicóptero en El Musel para atender desde aquí las emergencias del Cantábrico. La puesta en marcha del servicio formaba parte de un programa de modernización de los sistemas de rescate y de la lucha contra la contaminación en la mar con un despliegue de medios sin precedentes en nuestro país, que incluyó la disposición de nuevas embarcaciones, la construcción de la torre de control y la apertura del prestigioso Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, en Veranes. En poco tiempo, España se colocó a la cabeza de los países más avanzados del mundo en la atención marítima y Gijón pasó a ser una de sus capitales.

Desde entonces, el servicio del Helimer no hizo más que sumar elogios y reconocimientos por la profesionalidad de su tripulación y la espectacularidad de sus intervenciones. Pilotos y rescatadores que arriesgan sus vidas en cada una de sus salidas para salvar las de los demás. Gente que en sus misiones se enfrentan con heroicidad a las peores condiciones que uno se puede imaginar. Personas capacitadas para desafiar, de día o de noche, entre olas gigantes y vientos huracanados, las garras de una mar embravecida que persigue la tragedia. Protagonistas de una realidad que en ocasiones supera a los mejores relatos que se escribieron sobre naufragios. Por ello, por su valentía, recibieron hace seis años la Cruz al Mérito Civil. O hace cuatro, la medalla de plata de la ciudad.

A finales de 2017, el equipo del helicóptero también recogía en Londres el premio internacional al mejor rescate del año. Meses antes, en un imborrable 3 de febrero, había logrado sacar del agua a siete marineros del pesquero ‘Gure Uxua’ cuando estaban a punto de perecer agarrados a una balsa, con una demostración de valor que ya ha quedado para siempre anotada en los anales del salvamento marítimo español. El galardón venía de la mano de Babcock, la empresa adjudicataria.

Esa misma compañía quiere aplicar ahora un recorte salarial del 30% a todos los empleados de emergencias que de ella dependen en España, plantilla de Gijón incluida. ¿Se imaginan que a la brigada del salvamento minero le plantearan una medida similar después del rescate del cadáver del pequeño Julen? Que después de haber sido proclamados héroes nacionales y recibir todo tipo de homenajes les dijeran, señores, les bajamos los sueldos porque lo que ustedes hacen ya no hay dinero que lo sostenga, que la minería ha desaparecido, que la cosa ha dejado de ser viable. Bien, pues esto es lo que sucede con los laureados trabajadores del Helimer.

El grupo de capital británico y, por lo tanto, sede en la city, propone modificar las condiciones laborales con la consiguiente reducción de la nómina por las pérdidas que registra en la prestación de los servicios para los que ha sido contratada. En cuanto a Gijón, el problema se agudiza ante las carencias de personal derivadas de las bajas. Así que la respuesta de las tripulaciones es protestar mediante la huelga, que es un ejercicio simbólico porque tienen que estar al cien por cien cuando salta el ‘mayday’ para acudir raudos a la llamada. Desde que visibilizaron su cabreo recibieron numerosos mensajes de apoyo, entre ellos el de las cofradías de pescadores, para las que son como sus ángeles de la guarda. Sin embargo, echo de menos los de algunos políticos, prestos siempre a salir en la foto cuando se trata de una distinción. Solo hubo un caso contado que decidió estar a las duras y a las maduras.

Desconozco cómo se podrá solventar el conflicto, si tendrá que intervenir el ministerio correspondiente por aquello de ser una concesión, que puede ir a menos si se prolonga el descontento. Pero lo que sí es deseable es que, llegado el momento de celebrar con nosotros los veinticinco años del Helimer, ese día no hablemos de los costes de un servicio que al final, sea feliz o no, resulta impagable.