Diario de un confinamiento

Reflexiones desde el #YoMeQuedoEnCasa Día 12. 25 de marzo 2020 No somos únicos ni en la estupidez, por mucho que algunos traten de aprovechar los actuales momentos para vender su ‘artículo, en forma de acoso y derribo al Gobierno o en pasar facturas a los anteriores gobernantes. Hemos tenido que llegar a esta situación dramática, […]

Reflexiones desde el #YoMeQuedoEnCasa Día 10. 23 de marzo 2020 No nos lo ponen fácil, la verdad. Estamos viviendo, la inmensa mayoría, la mayor tragedia de nuestras vidas a nivel colectivo y a día de hoy todavía tenemos que abrirnos paso para espantar a esa minoría de miserables que siempre están ahí y que desgraciadamente […]

Reflexiones desde el #YoMeQuedoEnCasa Día 8. 21 de marzo 2020 Octavo día de confinamiento, comenzamos la cuenta atrás hasta ese día 15. Ese debe ser el objetivo ahora, no merece la pena ir más allá, aunque todos sepamos… Vayamos paso a paso. Alegrémonos de lo que estamos consiguiendo: ocho días en casa. Con angustia, con […]

Reflexiones desde el #YoMeQuedoEnCasa Día 7. 20 de marzo 2020 Me pasa un amigo un artículo de The Washington Post, firmado por Gillian Brockel, cuyo título ya es una fuente de inspiración: ‘Durante una pandemia, Isaac Newton también tuvo que trabajar desde casa. Usó el tiempo sabiamente’. Y se relata que Isaac Newton, el científico […]

Reflexiones desde el #YoMeQuedoEnCasa Día 6. 19 de marzo 2020 Sexto día de encierro total en casa como la mejor arma contra esta guerra desatada por una pandemia. Siempre se insistirá poco: la mejor forma de ayudar de forma individual para el beneficio general es quedarse en casa, ¡coño! Que no se trata de ser […]

¡Viva el 99 por ciento!

Reflexiones desde el #YoMeQuedoEnCasa Día 5. 18 de marzo 2020 Hace un par de semanas Guillermo Ulacia me recomendó la lectura de ‘El desmoronamiento’, una crónica íntima de la nueva América escrita por George Packer, un periodista de la escuela del The New Yorker, que a lo largo de 521 páginas y haciendo protagonistas a […]

Ver post