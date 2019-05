AUMENTAR LA AUTOESTIMA Lunes, 29 abril 2019, 13:22

No todos tenemos elevada autoestima para todo ni baja autoestima para todo. La tenemos alta para una cosas y baja para otras, aunque cierto es que, cuando nos sentimos hundidos, parece que la hemos perdido.

Autoestima es la conciencia de nuestra valía personal y de nuestras cualidades y logros.

Y por ello, para aumentarla, es necesario proponerse progresar en alguna dirección e ir sumando pequeños logros y, lo que es más importante, ser conscientes de que somos nosotros los agentes, de que es ¡obra nuestra!. Porque si los tenemos y los atribuimos a las circunstancias, a la ayuda ajena o a la casualidad, la autovaloración brilla por su ausencia. Quien es consciente de su propia valía no necesita demasiado el reconocimiento de los demás, la estima ajena, aunque esta sea siempre bienvenida.

La autoestima es el mejor tesoro que podemos tener, porque nos hace fuertes y seguros, nos hace menos dependientes emocionalmente de los otros.

La autoestima es una fuente de salud y bienestar y un seguro de vida contra nuestros fracasos y nuestro desánimo.

Quien tiene adecuada autoestima no habla mal de si mismo ni tira piedras contra el propio tejado. No es fácil presa del desánimo y tiene su mente centrada en lo que puede y en derribar barreras.

Merece bien la pena hacer de vez en cuando el ejercicio de pararse a pensar y repasar nuestros aciertos, avances y progresos, nuestros logros y pequeñas victorias.

Es un ejercicio necesario. Y si alguien resalta nuestros méritos, miel sobre hojuelas. Pero, entretanto y por si acaso no son reconocidos, basta con que los reconozcamos nosotros. Es necesario tener percepción de auto eficacia.